Holanda prohibeix l'ús del burka i el nikab en espais públics

La llei que prohibeix l'ús en espais públics de peces que cobreixen la cara, entre elles vels integrals com el burka o el nikab, ha entrat en vigor aquest dijous a Països Baixos, en una fita que posa un punt i seguit a 14 anys de debats i que ha estat ben rebut a la ultradreta.

El Ministeri de l'Interior ha instat les autoritats locals i a tots els organismes competents a començar a aplicar la mesura, que implica prohibicions d'entrada a seus de l'administració, escoles, hospitals o transports públics per als que no portin descoberta la cara. També hi haurà multes d'almenys 150 euros.

El líder de l'ultradretà Partit de la Llibertat, Geert Wilders, ha celebrat en una entrevista radiofònica aquest "dia històric", en la mesura que considera que és la primera "mesura contra l'islam" que entra en vigor als Països Baixos.

França va ser el primer país europeu en aprovar aquest tipus de legislació, el 2011. A Dinamarca, la prohibició va entrar en vigor fa exactament un any i s'ha saldat amb 39 denúncies, entre elles les de 22 dones que utilitzaven vels integrals musulmans.

Els experts estimen que, en el cas de Països Baixos, només 150 dones porten burka o nicab de forma habitual. El que per a alguns és un símbol de repressió de la dona musulmana, per a altres és un element més dins de la llibertat de credo.

Com s'exigirà el compliment de la llei

Tot i l'entrada en vigor, encara segueix havent-hi dubtes sobre com s'ha d'exigir, a la pràctica, el respecte de la llei, l'incompliment està penat amb una multa de 150 euros, i només està permès el seu ús quan es tracta d'una necessitat per a la protecció del cos per qüestions de salut, seguretat, esport o treball.

Els conductors d'autobusos o trens tenen l'obligació de no permetre l'entrada a una persona que porta la cara oculta, però no estan autoritzats a fer complir la llei, de manera que les empreses de transport han deixat clar que els conductors informaran els passatgers de la prohibició però evitaran qualsevol tipus de xoc amb ells, i tampoc aturaran el vehicle fins que arribi la policia, per no retardar el viatge.

Encara que estava previst que entrés en vigor a principis de juliol, les escoles van demanar un ajornament perquè no compliqués el final del curs escolar

Per la seva banda, la Policia, després de consultes amb el Govern de l'Haia, ja ha indicat en una nota que no anirà "darrere d'un tramvia en moviment on una persona està infringint la llei cobrint-se la cara" i ha recordat que entrar a comissaria amb un burca o un passamuntanyes és "incomplir la norma". Un portaveu del Ministeri holandès de l'Interior assegura que seguiran parlant amb les autoritats competents per parlar de la implementació de la llei i ha subratllat que quan hi ha una nova norma, sempre hi ha dubtes sobre com obligar al seu compliment.