Mor Hamza bin Laden, fill de l'exlíder d'Al-Qaeda, segons els EUA

Hamza bin Laden, fill del difunt líder d'Al-Qaeda Ossama bin Laden, hauria mort, segons fonts dels serveis d'Intel·ligència dels Estats Units citades per la cadena de televisió NBC. Aquestes fonts no van donar detalls sobre quan o on hauria mort Hamza bin Laden ni es van pronunciar sobre si Washington ha jugat cap paper en la seva mort.

El Govern saudita va anunciar l'1 de març que retirava la nacionalitat al fill de Bin Laden, després que els Estats Units oferís una recompensa de fins a un milió de dòlars per informacions que permetessin la seva captura.