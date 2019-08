Anticorrupció demana imputar Aguirre i Cifuentes pel finançament il·legal del PP

La Fiscalia Anticorrupció ha sol·licitat al jutge del cas Púnica que imputi les expresidentes madrilenyes Esperanza Aguirre i Cristina Cifuentes en la peça sobre el presumpte finançament il·legal del PP de Madrid. Segons van informar fonts fiscals, Anticorrupció va presentar ahir un informe al jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló en el qual va demanar que se citi les dues com investigades per delictes relacionats amb la corrupció, a més de l'empresa Indra i el seu expresident Javier Montsó.

En cas d'acceptar-ho el jutge, passarien a engreixar la llista d'investigats en la peça número 9 del cas, sobre el possible «desviament de fons» per a finançar de manera irregular campanyes electorals com la de 2011, en la qual Aguirre es presentava com a candidata a la presidència de la Comunitat de Madrid.

En el cas d'Aguirre, les fonts van explicar que se sospita que va poder haver ordenat o consentit el finançament irregular del partit amb diners d'empreses que resultaven adjudicatàries de contractes públics com Indra, entre altres mecanismes. La seva petició es basa, entre altres coses, en l'últim informe de l'UCO de la Guàrdia Civil que conclou que Indra va finançar amb 566.497 euros la campanya electoral de 2011 d'Aguirre a través d'una sèrie de pagaments camuflats i la va situar en reunions on es va poder parlar d'aquest tema.

En el cas de Cifuentes, se sospita del seu paper en el finançament irregular perquè va participar en meses de contractació suposadament falsejades i per la seva qualitat de patrona de la Fundació per al Desenvolupament Econòmic i Social de la Comunitat de Madrid (Fundescam), a través de la qual se sospita que es va desviar diners.

De fet, la Guàrdia Civil va suggerir el 2017 en un informe que la hi investigués per possibles delictes de suborn i prevaricació en l'adjudicació dels contractes de la cafeteria de l'Assemblea de Madrid de 2009 i 2011, quan era presidenta de la mesa de contractació, a favor del grup Cantoblanco, presidit per Arturo Fernández, que al seu torn havia donat al PP 160.000 euros a través de Fundescam.

Aquest nou escrit de la Fiscalia és el fruit d'una labor que el ministeri públic ha trigat mig any a fer, des que a l'inici de l'any el jutge instructor instés li instés a fer una reestructuració de la causa, precisant els fets i subjectes afectats en cadascuna de les línies de recerca, «amb referència als corresponents informes definitius de la Guàrdia Civil».

Fonts jurídiques van apuntar que el jutge García Castelló estudiarà a fons l'escrit abans de prendre una decisió sobre la imputació o no d'Aguirre. Les acusacions populars d'aquest cas, i fins i tot el que fora la seva mà dreta, Francisco Granados, fa temps que insisteixen al magistrat perquè inclogui en la recerca a l'exdirigent madrilenya.

La direcció nacional del PP va mostrar ahir el seu respecte a la decisió de la Fiscalia Anticorrupció, al mateix temps que va apel·lar també a la presumpció d'innocència.

No obstant això, el PSOE i el líder de Més Madrid, Íñigo Errejón, van carregar ahir contra Cs per pactar un Govern amb Isabel Díaz Ayuso (PP). El PSOE va retreure a Twitter que Cs doni suport a la investidura d'Ayuso, amb la qual governarà en coalició «en nom de la regeneració i el canvi» quan la Fiscalia demana imputar les seves antecessores «pel finançament irregular de campanyes electorals».