Calvo diu que s'ha d'intentar un executiu progressista sense suport dels independentistes per evitar eleccions

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat, Carmen Calvo, va manifestar que cal «intentar ara per tots els mitjans un govern progressista, sense que necessitem el suport de l'independentisme, i que altres també moguin peça responsable pel seu país» i perquè els ciutadans no hagin de tornar a les urnes.

Calvo es va desplaçar a Saragossa per assistir a la presa de possessió del socialista Javier Lambán com a president del Govern d'Aragó. En declaracions als mitjans de comunicació ha exposat que el PSOE, amb 123 escons, va tenir «una gran victòria electoral que no ens permet només formar Govern, com és lògic hem estat els qui al llarg de tres mesos hem estat apropant-nos a polítiques convergents amb un altre partit d'esquerres, plantejant des de l'inici acordar un programa, acordar objectiu, acordar la substància en la política i després poder afrontar la fórmula d'aquesta cooperació».

La vicepresidenta va continuar dient que durant tot el mes de juny el PSOE ha intentat que «Unides Podem comprengués que el que és important és el programa, els objectius, les polítiques i després, evidentment, els altres elements».

En aquest sentit, va afegir que «tot aquest mes de juny ha estat molt complicat, moltes reunions fins que després després vam poder iniciar una fase de negociació que, per a nosaltres sempre va ser important entorn del programa i finalment també entorn de la fórmula de coalició que ells van rebutjar».



Tenim temps per endavant

Tenim temps per davant, va considerar Calvo, «tothom ha d'ocupar ara el seu lloc i saber si construeix, sí respon o si condueix a aquest país on nosaltres no volem».