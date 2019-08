Vint ferits lleus en aterrar un avió amb foc en un motor a València

Els passatgers d'un avió de British Airways han hagut de ser evacuats perquè la nau s'ha omplert de fum després que un dels motors s'incendiés aquest dilluns a l'aeroport de València.





.@British_Airways terrifying experience on flight to Valencia. Felt like horror film. Thankfully everyone safe. Flight filled with smoke and had to be emergency evacuated. #britishairways pic.twitter.com/NT4Gtme9kl