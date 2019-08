Sánchez ofereix a l'Open Arms desembarcar a Algesires

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha ordenat aquest diumenge habilitar el port d'Algesires (Cadis) per rebre el vaixell Open Arms, que es troben 107 migrants davant de l'illa italiana de Lampedusa.



Segons una nota de l'Executiu, Sánchez ha pres aquesta decisió davant la "negativa de Matteo Salvini (ministre de l'Interior d'Itàlia) i les dificultats exposades per altres països de la Mediterrània" per acollir el vaixell.





He indicado que se habilite el puerto de Algeciras para recibir al #OpenArms. España siempre actúa ante emergencias humanitarias. Es necesario establecer una solución europea, ordenada y solidaria, liderando el reto migratorio con los valores de progreso y humanismo de la #UE. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 18, 2019

Día 17.

Miserables.

Miserable es quien utiliza a 107 seres humanos "sin nombre"y a un puñado de voluntari@s como rehenes para hacer propaganda xenófoba y racista a costa de su sufrimiento. Cómplices, todos aquellos que lo consienten y se burlan de su dolor. #PuertoSeguroYa pic.twitter.com/1CKQBRWQ6w — Open Arms (@openarms_fund) August 18, 2019

A la tarda de dissabte, pressionat pel primer ministre,va autoritzar a contracor el desembarcament dels 27 menors no acompanyats que eren al vaixell des que l'1 d'agost van ser rescatats amb la resta dels migrants a la Mediterrània.Després de la seva arribada a terra i identificació, el líder de la ultradretanava assegurar que 8 d'ells havien declarat tenir més de 18 anys, acusantLa situació continua estancada, tot i que la Guàrdia Costanera comuniqués que no veia impediments per al desembarcament dels migrants, i que un tribunal italià anul·lés la prohibició d'entrada a les aigües territorials italianes declarada per Salvini.Al que el ministre italià va respondre acusant, al seu torn, a la tripulació de mantenir com ostatges als rescatats."Durant 17 dies, en lloc d'anar a un port espanyol, aquests 'cavallers' retenen els immigrants a bord com a ostatges (inclosos falsos malalts i falsos menors) només per atacar-me i provocar-me, a mi ia Itàlia. No m'espanteu, ho sento per vosaltres. No em rendeixo", va escriureen el seu compte de Facebook.Ahir, després de diverses crides dramàtiques de la seva tripulació, que temia per la seguretat, l'"" va poder desembarcar aa 27 menors no acompanyats, però els 107 migrants restants segueixen en condicions molt difícils amuntegats a la coberta del vaixell."La situació està fora de control. Escapa a la nostra capacitat ... A partir d'avui no ens podem sentir responsables ni garantir la seguretat de les 134 persones ni els 19 voluntaris de la tripulació, que estan segrestats a l'perquè ja és impossible mantenir la calma ", va advertir el fundador de l'ONG,"En qualsevol moment es desencadena una acció col·lectiva i no podrem aturar-la", va afegir l'activista, que va demanar ajuda als líders d'Espanya, França, Alemanya i la Unió Europea.Poc abans, el vaixell humanitari havia declarat que "després de 16 dies a l'espera d'un port segur on desembarcar, de 6 evacuacions mèdiques i d'haver informat sobre la nostra situació a les autoritats, sense que hàgim obtingut cap resposta, ens trobem en situació de necessitat i ja no podem garantir la seguretat de les 134 persones a bord ".