El govern de Sánchez ofereix ara "el port espanyol més proper" per desembarcar l'Open Arms

El govern de Sánchez ofereix ara "el port espanyol més proper" per desembarcar l'Open Arms

El govern de Pedro Sánchez ha ofert aquest diumenge al vespre "el port espanyol més proper" per desembarcar les 107 persones que porten 17 dies a bord del vaixell de rescat Open Arms. La proposta arriba després de la negativa del capità de l'embarcació a dirigir-se al port andalús d'Algesires, tal com havia plantejat Sánchez aquest matí. L'ONG havia argumentat aleshores que veia "inviable" navegar cinc dies cap a la costa espanyola i reiterava la seva situació d'emergència. De fet, el vaixell havia enviat aquesta mateixa tarda una sol·licitud urgent al port de Lampedusa per poder-hi atracar, tot informant que l'estat físic i psicològic dels migrants és "crític" i la seva seguretat està "en risc".