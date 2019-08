Un incendi en un annex a un hospital de París causa un mort i 8 ferits

Una persona va resultar morta i vuit van quedar ferides, entre elles quatre bombers, per l'incendi en un annex de l'hospital Henri-Mondor de Créteil, ciutat propera a París. La víctima és una dona que va ser trobada sense vida en un ascensor, va explicar un responsable dels Bombers, que van rescatar diverses persones gràcies a les escales que van col·locar des dels seus camions per accedir a l'edifici de deu plantes, que serveix d'allotjament al personal de l'hospital.

Tot i la violència de l'incendi i la proximitat de l'edifici cremat, el centre sanitari no es va veure afectat en la seva activitat i no va ser necessari evacuar els malalts. No es coneixen encara les causes del sinistre, que va necessitar la intervenció d'un centenar de bombers. En un missatge al seu compte de Twitter, la ministra francesa de Sanitat, Agnès Buzyn, va manifestar la seva "emoció" pel que ha passat i el seu "suport a les víctimes i als seus cercles pròxims", a més d'agrair la "intervenció eficaç" dels serveis de urgència.