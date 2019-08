Mor una dona en caure des d'un quart pis a Pamplona

Una dona va morir en caure des d'un quart pis a Pamplona, mentre el seu fill va ser detingut com a presumpte responsable del succés, que va tenir lloc poc abans de les cinc de la tarda quan, per causes que estan sent investigades per la Policia Nacional i la Policia Municipal de Pamplona, la dona va caure des d'un quart pis.

Fins al lloc dels fets hi va acudir una ambulància medicalitzada amb un equip mèdic que no va poder fer res per la víctima, ja que va morir a l'acte. L'aixecament del cadàver es va produir en presència del titular del Jutjat d'Instrucció número 2, que es va fer càrrec de la investigació. El fill de la víctima es troba en dependències judicials.