El ministre d'Exteriors iranià irromp a la reunió del G7

El ministre iranià d'Afers Estrangers, Mohammad Yavad Zarif, es va reunir amb el seu homòleg francès, Jean-Yves Le Drian, en una trobada per sorpresa al marge de la cimera del G7 a Biarritz. La decisió de la reunió és una iniciativa gala que es va adoptar dissabte a la nit en constatar-se al sopar informal de líders del G7 que «hi havia elements que permetien una bona convergència», segons van informar fonts diplomàtiques franceses, que van afegir que Zarif no té previst reunir-se amb representants de Estats Units a Biarritz.

La Presidència francesa no va especificar si havia avisat els Estats Units de la reunió a Biarritz entre tots dos negociadors, i es va limitar a assenyalar que França «actua segons els seus propis criteris» i ho fa «amb total transparència». Els Estats Units van anunciar el passat 31 de juliol que sancionaven Zarif per ser el «principal portaveu del règim a tot el món», la qual cosa, a la pràctica, exclou el cap de la diplomàcia iraniana de qualsevol hipotètic futur diàleg entre Washington i Teheran.

Hores abans, el president francès, Emmanuel Macron, havia intervingut per aclarir la confusió creada sobre el suposat encàrrec que havia rebut pel G7 per parlar amb l'Iran, en reconèixer que aquest grup de potències «no pot atorgar un mandat formal». «El G7 no és una instància que doni un mandat formal, no és una organització estructurada que tingui mandats i competències. Som set països sobirans que es posen d'acord al voltant d'una taula», va explicar Macron.

El president gal va reconèixer que la iniciativa de dialogar amb l'Iran és una més, al costat d'altres, com la del Japó, per aconseguir els objectius que s'ha fixat el G7: evitar que l'Iran desenvolupi l'arma nuclear i garantir l'estabilitat regional i que baixi la tensió.

El govern francès havia anunciat a primera hora del matí que els líders del G7 havien encarregat a Macron que «dirigís un missatge» a Teheran, quelcom que Trump va desmentir poc després en ser preguntat per l'assumpte, cosa que va originar un embolic diplomàtic.

D'altra banda, els Estats Units i el Japó van tancar la negociació d'un nou acord comercial que permetrà augmentar les exportacions agrícoles nord-americans al país asiàtic, van anunciar Trump i el primer ministre nipó, Shinzo Abe. L'acord permetrà augmentar les exportacions agrícoles i ramaderes, però també en altres sectors, per valor de «milers de milions de dòlars», va afirmar el president nord-americà.

Els dos dirigents van indicar que encara queden alguns detalls per afinar per al text final, que hauria de poder signar-se el mes que ve durant la celebració a Nova York de l'Assemblea General de Nacions Unides. L'acord se centra en tres capítols: agroalimentari, industrial i comerç digital.



Trump critica la Xina

Trump va assegurar que els altres membres del G7 no li van demanar que freni la guerra comercial amb la Xina, encara que va reconèixer que té dubtes sobre tot el que fa. Trump va insistir en el seu punt de vista que el que la Xina ha fet als Estats Units «és indignant», per emportar-se «centenars de milers de milions de dòlars cada any» a través del que ell considera pràctiques comercials il·lícites i robatori de propietat intel·lectual.

Paral·lelament, el president dels EUA va prometre un acord bilateral de comerç «bastant ràpid» i d'ampli abast al primer ministre britànic, Boris Johnson, un cop el Regne Unit abandoni la Unió Europea. En la seva primera reunió des que Johnson va arribar al càrrec -tot i que ja es coneixien-, tots dos van mostrar una clara sintonia personal, sobretot pel costat del nord-americà, que va mantenir diferències amb Theresa May i que va emplenar d'elogis a qui ha estat definit com el «Trump britànic» pel seu aspecte físic i pel llenguatge i maneres populistes. Johnson «és l'home adequat per culminar el Brexit», va afirmar de manera emfàtica Trump durant un esmorzar de feina.