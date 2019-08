La Fiscalia acusa d'assassinat una doctora a Holanda per una eutanàsia a una anciana

La Fiscalia holandesa va acusar d'«assassinat» una doctora que va autoritzar la mort assistida a una dona gran amb demència avançada que, tot i haver signat una petició oficial d'eutanàsia en cas de malaltia greu, va donar senyals contradictoris sobre el seu desig de morir en els seus últims mesos. En un cas sense precedents, ja que és la primera vegada que un metge compareix davant la Justícia holandesa des que es va aprovar la llei de l'eutanàsia el 2002, la Fiscalia va considerar que la doctora d'un centre geriàtric «no va investigar prou si la dona realment volia posar fi a la seva vida». Tot i l'acusació per un delicte d'«assassinat», la Fiscalia no ha demanat un càstig per la doctora involucrada perquè reconeix que «va actuar de bona fe», ja que ella mateixa va assenyalar que hi ha d'haver un precedent judicial perquè els metges sàpiguen com actuar en casos similars. El judici se celebra a un jutjat de La Haia enmig d'una gran atenció mediàtica.