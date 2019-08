El nomenament d'una consellera provoca una crisi a Podem de La Rioja

Dos dels membres de l'equip tècnic de Podem La Rioja, Francisco Garrido i Miguel Reinares, van presentar la seva dimissió assegurant que no volen ser «còmplices» del «xantatge» de la seva diputada, Raquel Romero, a la presidenta del Govern de La Rioja, la socialista Concha Andreu, per ser consellera.

Garrido, exsecretari general de Podem a La Rioja, va confirmar la seva dimissió; així com la de Reinares, fins ara portaveu de Comunicació; mentre que altres dos membres de l'equip tècnic, els seus regidors de Logronyo, Amaya Castro; i d'Haro, Arancha Carrero, estan esperant una reacció de la direcció nacional.

Per això, Raquel Romero, que ahir va prendre possessió com a consellera de Participació, Drets Humans i Cooperació al Govern de La Rioja, és l'única que roman al Comitè Tècnic, que és l'òrgan de direcció del partit a la comunitat de La Rioja. Garrido també ha enviat una "carta oberta" als inscrits de Podem a la Rioja, en la qual assegura haver rebut suport des de la direcció nacional del seu partit i qualifica l'elecció de Romero com a consellera com un acte de "transfuguisme polític".