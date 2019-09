«Dorian» es converteix en un dels huracans més potents registrats a l'Atlàntic

El «catastròfic» huracà Dorian es va enfortir fins a arribar a la categoria 5, la màxima a l'escala Saffir Simpson, mentre s'acostava al nord-est de Bahames, on arribarà amb vents de 260 quilòmetres per hora. D'aquesta forma, Dorian s'ha convertit en un dels huracans més potents mai registrats a l'Atlàntic.

Segons l'últim butlletí del Centre Nacional d'Huracans (CNH) dels Estats Units, amb seu a Miami, Dorian arribarà a l'arxipèlag amb pluges «molt intenses» i un augment del nivell del mar que pot destruir bona part del mateix.

Els pronòstics establien que abans d'arribar al litoral de la regió nord-americana, Dorian virarà demà rumb nord-oest i es dirigirà, recorrent tota la costa, cap als estats de Geòrgia, Carolina del Sud i Carolina del Nord, mentre de mica en mica va perdent part de la seva força.

Per això, el major perill està en les prop de 48 hores que estarà sobre les illes més septentrionals de Bahames, cap a on es dirigia molt lentament -a uns 13 quilòmetres per hora-, el que complicarà encara més la situació en aquesta zona. S'esperen condicions «devastadores» a les illes Àbac «molt aviat».

La maror ciclònica «potencialment mortal» elevarà els nivells del mar fins a 6 metres sobre el normal de la marea a aquestes illes, les costes de les quals rebran «grans i destructives onades».

A això caldria sumar possibles acumulacions d'aigua de pluja que podrien arribar als 76 centímetres a zones aïllades del nord-oest de Bahames, de 38 a les Carolines i de 15 a les illes centrals de Bahames i la costa atlàntica de Florida i Geòrgia, el que podria provocar riuades. El centre del cicló, els vents huracanats del qual eren de fins a 45 quilòmetres per hora, es preveu que s'acosti demà a la costa est de Florida.