Imputen Aguirre en el cas Púnica per idear el finançament il·legal del PP de Madrid

El jutge del cas Púnica, Manuel García Castellón, ha radiografiat el complex entramat que presumptament va establir el PP de Madrid per finançar-se il·legalment almenys entre 2004 i 2014, un sistema en el qual van participar els seus màxims responsables però que va idear i va supervisar Esperanza Aguirre. L'expresidenta madrilenya haurà de declarar per primera vegada com a imputada el proper 18 d'octubre, però abans ho faran els seus successors Ignacio González (ja investigat en aquesta causa i també en el cas Lezo, pel qual va arribar a estar en presó preventiva) i Cristina Cifuentes (1 d'octubre). Se'ls atribueixen una desena de delictes de corrupció i el d'organització criminal.

L'acta del jutge atribueix a Esperanza Aguirre «un paper decisiu i essencial» en el presumpte finançament irregular del PP de Madrid, fins al punt que sospita que va ser qui «va idear la recerca de recursos» per pagar les campanyes que ella triava.

El magistrat considera que des de la seva arribada al poder el 2003 es va organitzar un sistema per finançar «de manera opaca i fraudulenta» les campanyes electorals autonòmiques del 2007 i 2011 i les generals de 2008. Però també fa referència a episodis posteriors que mostren que el sistema va funcionar fins al 2014, quan va caure el considerat cap de la trama, Francisco Granados.

«La investigació aporta indicis racionals que Aguirre seria qui va idear la recerca de recursos que financessin les campanyes que ella mateixa seleccionava, i la supervisora última de les sinergies entre els seus consellers de confiança, que va impulsar amb aquesta finalitat», explica el magistrat de l'Audiència Nacional. Campanyes que, segons puntualitza, «anaven dirigides fonamentalment a enfortir i vigoritzar la seva figura política i consolidar-la com a presidenta de la Comunitat de Madrid».

En el cas de Cifuentes, la imputació se circumscriu a un assumpte concret: els tripijocs de les adjudicacions dels contractes de la cafeteria de l'Assemblea de Madrid de 2009 i 2010 a favor de l'empresari Arturo Fernández, que el 2007 havia donat al PP 160.000 euros de manera encoberta.

La causa comptava fins ahir amb 42 investigats; però ara se n'hi sumen 29 més, amb Aguirre, Cifuentes i els exconsellers Juan José Güemes, Manuel Lamena, Borja Sarasola i Gádor Ongil.

Esperanza Aguirre va assegurar que és «completament fals en el que fa referència a la meva persona» el contingut de la interlocutòria judicial en què se li atribueixen diversos delictes en relació amb el cas Púnica, un document que va dir que havia conegut «pels mitjans». L'expresidenta madrilenya va afirmar que anirà a declarar a l'Audiència Nacional «amb molt de gust» per «defensar la meva innocència i col·laborar amb la Justícia».

Fonts populars van assenyalar que «el PP de Pablo Casado» s'ha proclamat «sinònim de defensa de la regeneració i de la lluita contra la corrupció». El PP va recórrer a la presumpció d'innocència per indicar que, abans de res, respectarà les decisions judicials i, per aquest motiu, va demanar «esperar a la decisió final del jutge». «El president del partit s'ha pronunciat en termes molt clars i contundents i ho ha demostrat amb fets», van assenyalar les fonts, abans de destacar que «aquesta és una de les seves banderes». «Ho saben els ciutadans i els interlocutors polítics», van afegir.