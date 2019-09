Detenen un menor a Ceuta per matar un jove de 15 anys a punyalades

Un jove de Ceuta de 15 anys va morir apunyalat cap a la mitjanit d'ahir en una plaça de la barriada del Polígon Virgen de África. El noi ja va arribar sense vida a l'Hospital Universitari amb diverses ferides d'arma blanca que li van causar la mort. La Policia Nacional va iniciar una investigació per aclarir les circumstàncies del succés que va permetre la detenció d'un altre menor també oriünd de la ciutat espanyola per la seva presumpta relació amb els fets. El portaveu de l'Executiu de Ceuta, Alberto Gaitán, va «lamentar» tant aquesta mort com la registrada diumenge d'un altre menor.