Fan esclatar controladament un artefacte explosiu en una platja de Cantàbria

El cos d'artificiers de la Guàrdia Civil va fer esclatar de forma controlada cap a dos quarts de deu de la nit de dissabte un artefacte explosiu trobat a la platja de Ris, a Noja (Cantàbria). L'objecte va ser trobat per un ciutadà que, en veure el text inscrit en el mateix que advertia de la seva perillositat, que no es toqués i que s'avisés l'autoritat marítima, va trucar a emergències cap a les vuit del vespre, mobilitzant diverses patrulles de la Policia Local i de la Guàrdia Civil.

Els cossos de seguretat van acordonar la zona, van analitzar la perillositat de l'objecte i, posteriorment, els Tedax van provocar l'explosió controlada de l'artefacte, que podria haver arribat a la platja amb la marea. La zona va ser vigilada en tot moment pels agents perquè la platja de Ris estigués apta per al seu ús des d'ahir al matí, segons va explicar l'Ajuntament en un comunicat.

L'alcalde de la Vila, Miguel Ángel Ruiz Lavín, va agrair la «ràpida intervenció» de les forces de seguretat, «la coordinació de les quals ha estat fonamental per evitar un dany personal en una zona tan transitada com la platja de Ris».

En aquest sentit, va incidir en la «gran tasca dels agents locals en mantenir la calma entre els veïns i visitants de la zona que, com és lògic, tenien expectació per saber el que passava», i va destacar el «magnífic treball de els Tedax per aconseguir eliminar aquesta amenaça». Així mateix, va destacar la «responsabilitat dels nostres veïns i visitants d'avisar immediatament les forces de seguretat».