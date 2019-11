Cas Lezo.El jutge processa l'expresident madrileny Ignacio González

El jutge del cas Lezo ha processat l'expresident madrileny Ignacio González per la compra presumptament fraudulenta per uns 30 milions de dòlars de l'empresa brasilera Emissao per part del Canal de Isabel II entre 2012 i 2014, per la qual suposadament es va endur 1,8 milions de dòlars en comissions. El magistrat proposa jutjar l'exdirigent del PP de Madrid pels delictes de frau a l'administració i malversació de cabals públics agreujat en relació a aquesta compra. El jutge, que ha arxivat la causa per 14 persones, també ha processat Edmundo Rodríguez Nebot, l'ex delegat de Govern a Ceuta Luis Vicente Moro; i l'exdirectora del Canal María Fernanda Richmond, entre d'altres.