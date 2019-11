El Banc d'Espanya eleva a 65.725 milions el cost del rescat bancari

El Banc d'Espanya va elevar a 65.725 milions d'euros el cost de les ajudes al sector financer durant la crisi, assumit en gran part per l'Estat a través del FROB i pel Fons de Garantia de Dipòsits (FGD), constituït amb les aportacions del propi sistema financer. Segons la informació actualitzada per la institució amb dades a tancament del 2018, aquest nou càlcul suposa un increment de 1.376 milions respecte l'estimació de fa un any.

Gairebé la meitat d'aquestes injeccions es van adjudicar a Bankia, BFA i BMN, amb 24.069 milions, seguits de Catalunya Banc, amb 12.052 milions, i Novacaixagalicia, amb 9.052 milions. La quantitat ja recuperada pel FROB arriba als 4.477 milions d'euros. Les majors quantitats corresponen a Banca Cívica, amb 977 milions en preferents que van ser retornades amb la integració de l'entitat a CaixaBank; seguida de CajaSur, amb 800 milions, i Novacaixagalicia i Catalunya Banc, amb 783 i 782 milions cada un.

En un altre ordre de coses, la Comissió Europea va advertir Espanya que l'esborrany de pressupostos per al 2020 remès pel Govern presenta el risc de desviar-se dels objectius de reducció de dèficit i deute i li va reclamar uns comptes actualitzats que incloguin les «mesures necessàries» per complir. És el missatge principal de l'opinió emesa per l'Executiu comunitari després d'analitzar el pla enviat pel Govern en funcions a l'octubre, que és en essència una segona pròrroga dels comptes de 2018 -els últims de l'anterior Executiu de PP- sense noves mesures polítiques .

Brussel·les fa especial èmfasi que Espanya, com altres països, no ha aprofitat la bona conjuntura i els baixos tipus d'interès per rebaixar el seu deute i li demana «utilitzar qualsevol ingrés inesperat per accelerar la reducció» el 2020. Espanya va sortir el 2019 del procediment per dèficit excessiu i va passar al braç anomenat preventiu.