El Govern interí de Bolívia fa el primer pas per convocar eleccions

El Govern interí de Bolívia va enviar un projecte de llei al Parlament perquè iniciï el procés cap a unes eleccions, encara sense data, ja que primer serà necessari elegir un nou òrgan electoral. El projecte el va rebre a La Paz la presidenta provisional de país, Jeanine Áñez, abans de ser lliurat a Parlament, en què té majoria el Moviment al Socialisme d'Evo Morales.

Hores abans, Morales va donar suport des de Mèxic a que se celebrin eleccions al seu país tot i que ell no sigui candidat, encara que va advertir que Áñez infringiria la Constitució si les convocava per decret, quelcom que finalment no va succeir. «No m'oposo. Si la solució són eleccions, benvingut», va dir. L'expresident, asilat a Mèxic des del 12 de novembre, va fer una crida perquè es faciliti el seu retorn a Bolívia i va afirmar que «no hi ha cap problema si no volen que sigui candidat» en unes eventuals eleccions.

Per altra banda, un fiscal va acusar set persones de terrorisme i sedició per enderrocar un mur en una refineria de Bolívia, en uns incidents en què van morir almenys sis persones, diverses d'elles per trets que el Govern de país nega que fossin de militars. Els disturbis es van produir a la ciutat de El Alto, en una refineria custodiada per militars i policies davant de la qual es manifestaven grups contraris a la presidenta interina de Bolívia. El Ministeri Públic va iniciar d'ofici una investigació en la qual va imputar set persones «per la destrucció i caiguda del mur» de Jaciments Petrolífers Fiscals Bolivians.