Bloomberg serà candidat a les primàries demòcrates als EUA

L'exalcalde de Nova York Michael Bloomberg ha anunciat oficialment la seva candidatura a les primàries demòcrates de cara a les eleccions presidencials nord-americanes de l'any que ve amb l'objectiu de «derrotar Donald Trump i reconstruir Amèrica». «Em postulo per a president per derrotar Donald Trump i reconstruir Amèrica. No ens podem permetre quatre anys més d'accions temeràries i poc ètiques del president Trump», va assegurar en un comunicat difós a la pàgina web de la campanya.

Dijous passat, Bloomberg va presentar davant la Comissió Federal Electoral els documents necessaris per sumar-se a la llarga llista d'aspirants demòcrates que lluiten per ser els elegits pel seu partit. El multimilionari de 77 anys va destacar en la seva carta de presentació que l'actual inquilí de la Casa Blanca «representa una amenaça existencial» per als Estats Units i els seus valors. «Si guanya un altre mandat, és possible que mai ens recuperem. Els senyals no podrien ser més grans. Hem de guanyar aquestes eleccions i hem de començar a reconstruir Amèrica», va afegir.