Un xoc entre dos helicòpters causa la mort de tretze soldats francesos a Mali

Tretze militars francesos van morir en un xoc accidental entre dos helicòpters durant una operació de combat contra gihadistes a Mali que es va produir dilluns. Es tracta del pitjor cop per a les tropes franceses des de 1983. En la col·lisió -que va tenir lloc a la tarda de dilluns tot i que es va conèixer ahir- es van veure implicats un helicòpter de maniobra i assalt Cougar i un altre de combat Tigre, que havien acudit en suport d'un comando que perseguia un grup de terroristes localitzats hores abans. El succés va tenir lloc a la regió del Liptako malià, fronterera amb Níger i Burkina Faso, i on les forces franceses de l'operació antiterrorista Barkhane concentren el seu treball des de fa mesos. El passat 1 de novembre, l'Estat Islàmic al Gran Sàhara va matar allà 49 soldats malians en un atac contra una base militar local. La ministra francesa de Defensa, Florence Parly, va destacar que el sinistre es va produir de nit i quan gairebé no hi havia visibilitat.