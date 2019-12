Sánchez anuncia que trucarà a Torra abans de la investidura

El líder del PSOE i candidat a la investidura, Pedro Sánchez, va convocar per a una reunió dilluns que ve el president del PP, Pablo Casado, i la portaveu de Cs, Inés Arrimadas, després de rebre ahir l'encàrrec de Rei per sotmetre's a la investidura. En una compareixença al Palau de la Moncloa, Sánchez va agrair l'encàrrec del monarca i va demanar responsabilitat i «altura de mires» a tots els grups polítics. També va avançar que tindrà contactes amb tots els presidents autonòmics, entre ells el de la Generalitat, Quim Torra, i amb el president de la FEMP, Abel Caballero, així com va anunciar que la portaveu del grup socialista, Adriana Lastra, convocarà tots els partits polítics del Congrés, inclosos Vox i EH Bildu, amb els quals fins ara no s'havia reunit. Es tracta, va dir, de veure «si podem trobar una majoria més àmplia que permeti aconseguir com més aviat millor un govern».



«Vull grans consensos»

«Vull construir grans consensos, dins d'un ampli marc que és el marc constitucional», va assegurar Sánchez, que en tot cas va agrair a ERC la seva actitud i la seva disposició a facilitar la investidura «si s'arriba a un acord». Va voler expressar-se en condicional per evitar suspicàcies de la formació republicana, però no va voler revelar res de la negociació amb ERC, ja que «els acords han de ser públics, però les negociacions han de ser discretes». «Les negociacions han de ser prou discretes perquè puguin arribar a bon port», va insistir. «Però tot acord serà públic i estarà dins del marc constitucional», va reiterar.

Pel que fa a les negociacions entre el PSOE i ERC, Torra va afirmar que espera que Esquerra i la resta de diputats sobiranistes facin «honor» al compromís subscrit d'exercir l'autodeterminació «el més aviat possible». Torra es va expressar així en la sessió de control al Govern al Parlament durant la rèplica al president del grup d'ERC, Sergi Sabrià, que va defensar que cal aprofitar l'«oportunitat històrica» de fer seure l'Estat en una taula de negociació per abordar el «conflicte polític» català: «No podem renunciar-hi», va dir.

En aquest sentit, el president català va expressar la posició de la Generalitat, tot recordant les diferents resolucions i acords subscrits pels partits independentistes en el sentit d'exercir el dret a l'autodeterminació, demanar mediació internacional i propugnar l'«amnistia» dels sobiranistes presos.

Ahir es va conèixer que la negociació entre el PSOE i ERC es va encallar dimarts en el moment de parlar els equips negociadors de l'«instrument» que s'utilitzarà per buscar la solució política a la situació a Catalunya, segons fonts coneixedores de les converses. Els socialistes consideren que l'instrument que s'ha d'utilitzar ha de ser la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, que està recollida a l'Estatut. Però per als republicans, en aquest espai no tenen cabuda les seves demandes i consideren que és un format «massa encotillat» i que impedeix la maniobrabilitat que consideren que necessita la negociació.



«Bloqueig permanent»

Per part seva, el líder del Partit Popular, Pablo Casado, va assegurar que el cap de l'Executiu en funcions «ha creuat el Rubicó» en la seva negociació amb ERC i va assenyalar que si fracassa i no aconsegueix ser investit president del Govern «ha de deixar pas». Segons el seu parer, ha quedat «clar» que el secretari general del PSOE és el tap «perquè per la seva» culpa «Espanya està en un bloqueig permanent».

Paral·lelament, la presidenta de Congrés, Meritxell Batet, va donar a entendre que la data del debat d'investidura, que a ella li correspon fixar, estarà condicionada per l'evolució de les negociacions que el PSOE manté obertes.