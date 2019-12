Puigdemont lloga la casa de Macià a Perpinyà

L'entorn de l'expresident hauria llogat la casa de Macià a Perpinyà per instal·lar-se en cas d'obtenir la immunitat si el Tribunal de Justícia Europeu atén la reclamació d'Oriol Junqueras, segons informa el Confidencial. L'expresident prepararia la mateixa reclamació i en aquest cas, establir-se al sud de França.

El mitjà digital afirma que personal de la seva confiança ha realitzat les gestions per llogar l'immoble. L'elecció de lloc, més enllà de la proximitat geogràfica té un component romàntic per l'independentisme català, ja que el lloc on es va establir Macià el 1923 després de proclamar-se la dictadura de Primo de Rivera. I la ciutat occitana no seria el primer cop que alberga un president a l'exili, ja que Tarradellas també ho va fer l'octubre de 1977 abans del seu retorn i va aprofitar per contactar amb polítics de partits catalans que es van fer al Castellet de la ciutat.