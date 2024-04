Vols saber com fer que el ram de flors duri més temps?

Fa quasi una setmana que ha passat Sant Jordi, has tingut la teva rosa? Esperem que sí. Pensa que sempre te la pots regalar tu mateixa, l'amor propi és el que mai falla. Tinguis una rosa o no, avui venim a parlar dels rams de flors. Aquests meravellosos detalls que també te'ls pots fer tu o te'ls poden regalar. Són ideals per decorar la nostra llar, però sovint, se solen fer malbé ràpidament, ja que les flors naturals i a més tallades, tenen una duració curta. Tot i això, no et preocupis perquè t'explicarem com fer que el teu bonic ram duri més temps esplèndid.

Els 4 consells per mantenir el teu ram en perfectes condicions durant més temps

El paper clau del gerro de vidre

Tria un gerro de vidre transparent per als teus rams de flors. Aquest tipus de gerro permet veure el nivell de l'aigua i com es troben les tiges. A més, el vidre no imparteix olors ni sabors a l'aigua, cosa que ajuda a mantenir-la neta i fresca per més temps.

Aigua fresca i neta

L'aigua és essencial per a la vida de les flors, per la qual cosa t'has d'assegurar que estigui neta i fresca. Canvia l'aigua cada dos dies i esbandeix el gerro abans de tornar-lo a omplir. L'aigua neta evita la proliferació de bacteris que poden accelerar el deteriorament de les tiges.

Tallar tiges en diagonal

És important tallar les tiges en diagonal quan comprem un ram de flors. Aquest tall augmenta la superfície d'absorció d'aigua, permetent que les flors s'hidratin de manera més eficient i perllongant-ne la vida útil.

Elimina les fulles submergides en aigua

Retira totes les fulles que quedin submergides a l'aigua del gerro. Aquestes fulles es poden podrir i contaminar l'aigua, escurçant la vida de les teves flors. A més, eliminar les fulles submergides ajuda a mantenir l'aigua més neta i transparent.