Iñaki Urdangarin surt de la presó per gaudir del seu primer permís

Iñaki Urdangarin va començar ahir a gaudir del seu primer permís penitenciari, en aquest cas de de quatre dies, des que poc abans de les nou del matí va abandonar en cotxe el Centre Penitenciari de Brieva (Àvila), on va ingressar el 18 de juny de 2018. El cunyat de Rei compleix una condemna de 5 anys i 10 mesos de presó per malversació, prevaricació, frau a l'Administració, dos delictes fiscals i tràfic d'influències en el conegut com a cas Nóos.

Urdangarin va ser recollit pel mateix vehicle en què cada dimarts i dijous, des del passat mes de setembre, fa el trajecte entre Àvila i Pozuelo de Alarcón (Madrid) per fer tasques de voluntariat en una ONG d'atenció a persones amb discapacitat.

El vehicle, de color gris, va arribar a l'interior de recinte penitenciari dos minuts després de dos quarts de nou del matí, per a després accedir a la mateixa presó per la porta principal i recollir al seu interior el marit de la infanta Cristina per a la seva tasca de voluntariat.

Vuit minuts després va sortir de l'esmentat recinte al seient del darrere del cotxe en direcció a Pozuelo de Alarcón, on tenia previst acudir, com cada dimarts i dijous des del passat mes de setembre, abans de passar els propers quatre dies amb la família gràcies al primer permís penitenciari del qual gaudeix.



Quarta part de la pena

L'exduc de Palma haurà de tornar al centre penitenciari de dones de Brieva abans de tres quarts de nou del matí de dissabte que ve. Iñaki Urdangarin va sol·licitar aquest permís penitenciari a finals del passat mes de novembre, un cop complerta una quarta part de la pena.

Encara que inicialment va sol·licitar set dies de permís, el màxim que estableix la llei, la junta de tractament de la presó els va reduir als quatre dels quals gaudeix a partir d'ahir.