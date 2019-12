El Rei diu que Catalunya és una de les «serioses preocupacions» d'Espanya

Tal com s'esperava, el rei Felip VI es va referir a Catalunya en el seu tradicional discurs nadalenc, en el qual va fer una crida a solucionar els conflictes sense confrontacions. Concretament, el monarca va assegurar que «Catalunya és una de les serioses preocupacions que tenim a Espanya», conjuntament amb «les conseqüències per a la nostra pròpia cohesió social de la revolució tecnològica i el deteriorament de la confiança de molts ciutadans en les institucions». En aquest sentit, Felip VI va fer una crida a «mantenir-nos units en els valors democràtics que compartim per resoldre els nostres problemes, sense divisions ni enfrontaments que només erosionen la nostra convivència i empobreixen el nostre futur».

Paral·lelament, el Rei va convidar a «no caure en els extrems, ni en una autocomplaença que silenciï les nostres mancances o errors, ni en una autocrítica destructiva que negui el gran patrimoni cívic, social i polític que hem acumulat». De la mateixa manera, va voler recordar que «tot allò que hem aconseguit no s'ha generat de manera espontània, és el resultat, en darrera instància, del fet que milions d'espanyols, gràcies a la nostra Constitució, hem compartit al llarg dels anys uns mateixos valors sobre els quals hem fonamentat la nostra convivènvcia, els nostres grans projectes comuns i els nostres sentiments i idees».

Incidint en aquesta idea, Felip VI va voler destacar, entre els valors esmentats, «en primer lloc el desig de concòrdia que, gràcies a la responsabilitat, als afectes, a la generositat, al diàleg i al respecte entre persones d'ideologies molt diferents, va fer caure murs d'intolerància, de rancor i d'incomprensió que havien marcat molts episodis de la nostra història».

El monarca també va fer referència «en segon lloc, a la voluntat d'entesa i d'integrar les nostres diferències dins del respecte a la nostra Constitució, que reconeix la diversitat territorial que ens defineix i preserva la unitat que ens dóna força».



Societat «vital i dinàmica»

Felip VI va recordar que «és molt el que hem construït junts, el que junts hem avançat; i podem sentir-nos molt orgullosos dels valors que inspiren els nostres ciutadans, de l'energia, la vitalitat i el dinamisme de la nostra societat i de la solidesa del nostre Estat», tot afegint que «crec que és imporant dir-ho, no per una autoestima mal entesa, sinó perquè és una realitat contrastada que hem de posar en valor».

En tot cas, el monarca va destacar que «queda molt per fer, per millorar i per renovar, i per a això és necessari tenir una consciència clara i objectiva de les nostres fortaleses i de les nostres debilitats; i a més, tenir una visió el més realista i completa de com i cap a on va el món».

Pel que fa a la formació de Govern, el Rei va assegurar que «després de les eleccions celebrades el passat 10 de novembre. ens trobem immersos en el procediment constitucional previst perquè el Congrés dels Diputats atorgui o denegi la confiança al candidat proposat per a la Presidència del Govern. Així doncs, correspon al Congrés, d'acord amb la nostra Constitució, prendre la decisió que consideri més convenient per a l'interés general de tots els espanyols».



«Confiança en Espanya»

Davant la incertesa que s'ha viscut en els darrers mesos, Felip VI va assegurar que «precisament pel fet que no vivim temps fàcils hem de tenir més que mai una confiança ferma en nosaltres mateixos i en Espanya, que sempre ha sabut obrir-se camí quan hem afrontat el futur amb responsabilitat, amb generositat i rigor; amb determinació, però també amb la necessària reflexió i serenor; i tenim raons sobrades per tenir aquesta confiança».