Moren dotze persones en un accident d'avió al Kazakhstan

Dotze persones van morir després que un avió de passatgers de l'aerolínia Bek Air s'estavellés prop de la ciutat d'Almaty, al sud-est del Kazakhstan, segons l'últim balanç de les autoritats kazakhs. Després d'haver informat en un primer moment de quinze morts en el sinistre aeri, les causes del qual s'estan investigant, el Ministeri de l'Interior va confirmar que l'accident havia acabat amb la vida de dotze persones. Del total de víctimes, vuit persones van morir al lloc de l'accident i quatre més en centres mèdics.

El sinistre va ferir 53 persones, que estan rebent atenció mèdica. El Govern va decretar l'obertura d'una comissió d'investigació per determinar les causes de l'accident, que està liderada pel primer ministre de país, Askar Mamin. Després de la primera reunió, Mamin va anunciar que l'Executiu concediria a les famílies una indemnització de quatre milions d'tengues (uns 9.300 euros) per cadascuna de les víctimes de l'accident aeri i que els ferits rebrien «l'ajuda financera necessària».

Segons va informar l'agència de notícies Kazinform, l'avió de la companyia kazakh Bek Air va tocar dues vegades la pista d'enlairament abans d'aconseguir alçar-se i poc després va acabar estavellant-se contra un edifici de dues plantes. Dels 95 passatgers que duia l'avió, cuatre eren estrangers: dos d'Ucraïna, un de la Xina i un del Kirguizistan.