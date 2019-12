Zaragoza Més còmodes amb UP i ERC que amb el PP

El diputat del PSOE al Congrés i membre del PSC José Zaragoza admet que el seu partit se sent més còmode pactant amb Unides Podem i ERC que fent una gran coalició amb el PP. En una entrevista al diari Ara publicada dissabte, Zaragoza considera que, d'acord amb els resultats de les últimes eleccions, «els ciutadans ens van dir que volien que pactéssim amb Unides Podem» per formar un nou Govern de Pedro Sánchez, per a la qual cosa es requereix l'abstenció d'ERC. Preguntat per si el PSC i el PSOE estan més còmodes pactant amb UP i ERC que fent una gran coalició amb el PP, Zaragoza respon: «Claríssimament sí». «És que som l'antítesi de les polítiques del PP», remarca el diputat socialista, que veu el Partit Popular com un «ostatge de Vox» que ja s'ha quedat sense «política pròpia».