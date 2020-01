L'Assemblea Nacional de Veneçuela elegeix president a Luis Parra en substitució de Guaidó, que denuncia un cop d'Estat

L'Assemblea Nacional de Veneçuela ha escollit aquest diumenge el diputat de Primero Justícia Luis Parra com a nou president en substitució de Juan Guaidó. La votació, en què Parra ha comptat amb el suport dels diputats oficialistes, ha estat rebutjada per Guaidó i els seus fidels, que han denunciat un "cop d'Estat parlamentari".

Parra ha estat elegit sense que Guaidó fos present, en una sessió desenvolupada tot i que diversos diputats no han pogut accedir a la seu parlamentària a causa dels controls de la Policia.

"Sortir a un procés electoral no és un delicte. Aquí volem que el Consell Nacional Electoral (CNE) es defineixi com diu la Constitució. No defraudarem, seguirem per sobre d'aquests extrems", ha declarat Parra, segons recull el mitjà veneçolà Efectp Cocuyo.

Des de l'autoproclamat Govern de Veneçuela que encapçala Guaidó en qualitat de president de l'Assemblea Nacional han denunciat ja un "cop d'Estat parlamentari de la dictadura de (Nicolás) Maduro contra l'Assemblea Nacional".

"Sense vots ni quòrum reglamentari, diputats de l'PSUV i la fracció corrupta Clap juramenta falsa directiva", ha denunciat la Presidència de l'Assemblea que encapçala Guaidó en un comunicat.

Altres diputats com Freddy Guevara han destacat que l'oficialista Partit Socialista Unificat de Veneçuela (PSUV), en minoria a l'Assemblea Nacional, "van donar suport als diputats acusats de corrupció en la mamarratxada de cop d'estat que estan donant al parlament". "Van impedir l'entrada de diputats per fer això i tot i així ni tan sols van tenir quòrum ni de bon tros majoria", ha denunciat.