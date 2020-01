Dos morts i cinc ferits en un incendi en un habitatge a Albacete

Un matrimoni d'avançada edat va morir com a conseqüència d'un incendi que es va produir de matinada al seu habitatge a Hellín (Albacete), que va motivar també que cinc persones més haguessin de ser ateses per inhalació de fum. El foc es va iniciar cap a les cinc del matí, per causes que a l'hora de tancar aquesta edició no havien estat especificades, en un habitatge situat a la segona planta d'un edifici de quatre pisos.

Com a conseqüència de l'incendi van perdre la vida dues persones, un matrimoni d'avançada edat molt conegut a la ciutat, i cinc més van resultar afectades per inhalació de fum. La més greu és una dona de 43 anys, que va ser evacuada en una UVI mòbil a l'hospital d'Hellín, al qual també va ser traslladada una altra dona de 89 anys. També van ser atesos al lloc per haver inhalat fum una altra dona de 70 anys i dos homes de 27 i 69 anys que no van haver de ser traslladats a un centre sanitari.

Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar els bombers del parc d'Hellín, que van extingir l'incendi, una UVI mòbil i una ambulància d'urgències i agents de la Policia Nacional i de la Policia Local, va explicar el 112.