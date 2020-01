Iran ataca amb míssils dues bases militars amb tropes dels EUA a l'Iraq

Estats Units està a l'espera de la declaració de president, Donald Trump, sobre un atac amb míssils balístics llançat aquest dimarts des de l'Iran contra dues bases aèries en territori iraquià que alberguen tropes nord-americanes.

Segons ha informat la Cèl·lula d'Informació de l'Iraq aquest dimecres en un comunicat que, fins al moment, no s'han registrat víctimes mortals entre les files de les forces iraquianes.

El Pentàgon va confirmar que l'atac, una possible represàlia de l'Iran per l'assassinat per part dels EUA del general Qasem Soleimaní, es va produir contra les bases d'Al-Assad i Erbil.

Però en un comunicat els Guardians de la Revolució iraniana només citen la base d'Ain a al-Assad i fonts policials i militars iraquians van confirmar en principi a Efe també únicament aquest bombardeig i no el d'Erbil.

Un portaveu del Pentàgon, Jonathan Hoffman, va afirmar en un comunicat que encara no està clar si hi ha hagut víctimes i que estan treballant en les avaluacions inicials dels danys.



Un atac des de l'Iran



"És clar que aquests míssils van ser llançats des de l'Iran i dirigits contra al menys dues bases militars", va assenyalar la nota i va precisar que estan treballant en les avaluacions inicials dels danys.

Segons el Pentàgon, en aquestes instal·lacions romanen tropes nord-americanes i de la coalició.