Sánchez pren possessió del càrrec davant el rei Felip VI

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha promès aquest dimecres el seu càrrec davant el rei al Palau de la Zarzuela, en un acte que ha protagonitzat per segona vegada i en el qual, igual que en la primera ocasió, ho ha fet davant la Constitució i sense presència de la Bíblia i el crucifix.

El Saló d'Audiències del palau ha acollit aquest breu acte, en què Sánchez ha adquirit la condició de cap de l'Executiu per liderar el primer govern de coalició de la democràcia, entre PSOE i Unides Podem, després d'haver obtingut ahir, dimarts, la confiança del Congrés amb 167 vots a favor, 165 en contra i 18 abstencions, entre elles, les d'ERC i EH Bildu.

Davant les principals autoritats de l'Estat i després de la lectura del reial decret rubricat pel rei amb el nomenament de Sánchez i publicat avui al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), Sánchez ha procedit a llegir el text de la promesa amb la seva mà dreta recolzada a la Constitució:

"Prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment amb les obligacions del càrrec de president de Govern, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com mantenir el secret de les deliberacions de Consell de Ministres ", ha recitat Sánchez.

L'exemplar de la carta magna ha estat obert per l'article 99, en què es recullen, entre altres preceptes, la facultat de rei per consultar els partits i proposar un candidat a la presidència de el Govern i el procediment per aconseguir la investidura.