José María Aznar «Quin futur espera a una nació que posa el destí en mans dels que la volen destruir?»

Només faltava aquesta: l'expresident del Govern José María Aznar va criticar el Govern de coalició de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias i es pregunta «quin futur li pot esperar a una nació que posa la seva destinació en mans dels qui la volen destruir». L'escarit missatge apareixia publicat al compte de Fabebook d'Aznar, que l'il·lustrava amb una fotografia de Sánchez i Iglesias encaixant les mans al Congrés. El 26 de novembre passat, l'expresident ja expressava «angoixa i preocupació» davant la situació de «risc màxim» a Espanya si finalment es conformava un Govern de coalició «radical» d'esquerres «consentit pel secessionisme i independentisme». «Si construïm un Govern en el qual per primera vegada, des de finals de la Guerra Civil, entren els comunistes chavistes a favor de Veneçuela i és consentit per l'independentisme, estem en una situació de màxim risc perquè un Govern com el que s'està intentant formar amb algú que està condemnat per sedició i amb algú com un terrorista convicte i confés, són paraules majors i no desitjo que ocorri», va afirmar Aznar en una conferència sobre el futur d'Europa, en què va compartir cartell amb l'expresident de França Nicolás Sarkozy. El també president de la fundació FAES indicava aleshores que la seva «responsabilitat» era «alçar la veu» per avisar del «risc important» d'aquest Govern. I deia que no acceptarà «ni veure ni viure» la possibilitat que Espanya «es trenqui».