En directe: Pedro Sánchez explica les mesures adoptades per l'estat d'alarma

La Moncloa ha anunciat que entre les 20 h i les 20.30 h Pedro Sánchez compareixerà per explicar les mesures adpotades en el marc de l'estat d'alarma decretat per fer front a la crisi del coronavirus.

El decret d'estat d'alarma que preveu aprovar el govern espanyol estableix que els ciutadans només podran circular per les vies d'ús públic per comprar aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat; assistència a centres sanitaris; desplaçament al lloc de treball; retorn al lloc de residència habitual; assistència i cura de grans, petits, dependents i persones amb discapacitat; desplaçament a entitats financeres, o per causa de força major o situació de necessitat. El Ministeri d'Interior pot acordar el tancament de les carreteres, segons l'esborrany de decret. Mentrestant, els vehicles podran circular per a les activitats abans citades o per anar a benzineres. Les mesures entren en vigor dilluns.

L'esborrany estableix que les empreses i ens públics estaran obligats a facilitar el teletreball sempre que sigui possible. També suspèn l'activitat educativa presencial en tots els centres i etapes, i indica que es mantindran les activitats eductives online sempre que sigui possible.

Així mateix, el govern espanyol preveu el tancament de tots els locals i establiments fora dels que venguin productes de primera necessitat. La permanència en supermercats i farmàcies haurà d'estar "l'estrictament necessària", segons l'esborrany, que apunta que s'evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors i empleats mantinguin la distància de seguretat de com a mínim un metre.

També queden tancats bars i restaurants, instal·lacions culturals, esportives, així com desfilades, revetlles i festes populars. L'assistència als llocs de culte i a les cerimònies civils i religioses, incloent les fúnebres, queda condicionada a la necessitat de mantenir un metre de distància com a mínim entre els assistents.

En matèria de transports, preveu que el Ministeri pugui dictar els acords que consideri, d'ofici o a petició de les autonomies, i sense cap tramitació de procediment administratiu. L'esborrany marca un percentatge que pot anar del 40 al 60% de reducció en l'oferta de transport per carretera, ferroviari, aeri i marítim. Aquest és un dels punts que encara està discutint el consell de ministres.

El Ministeri establirà les condicions necessàries per facilitar el transport de mercaderies en tot el territori, per així garantir el proveïment.

Tots els mitjans de transport i operadors hauran de fer una neteja diària dels seus vehicles. Els sistemes de venda de bitllets online hauran d'incloure durant el procés de venda un missatge que desaconselli viatjar. Si el bitllet és assegut o en cabina, només es podran vendre un terç de places.

L'esborrany també preveu la suspensió de terminis processals, excepte en serveis de guàrdia, actuacions amb detingut, ordres de protecció o mesures cautelars en matèria de violència sobre la dona o els menors. En fase d'instrucció, el jutge o tribunal pot acordar la pràctica d'actuacions que consideri inajornables. També fixa altres excepcions i insisteix que el jutge podrà prendre acordar les actuacions necessàries per evitar "perjudicis irreparables". També queden suspesos els terminis administratius.