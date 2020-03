L'OMS demana als ciutadans espanyols que «cooperin» complint les mesures contra el virus

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha agraït avui al Govern d'Espanya les «valentes» mesures preses per aturar la pandèmia de COVID-19, però ha instat a la seva ciutadania a seguir les recomanacions de les autoritats.

«Espanya ha pres accions molt valentes. He transmès el president Pedro Sánchez que el seu compromís és molt fort, però per lluitar contra aquest virus el compromís polític no és suficient, cal cooperació ciutadana», ha assenyalat el director de l'OMS en ser preguntat per les multituds de persones que, tot i declarat l'estat d'alarma, segueix havent-hi en zones com el transport públic madrileny.

«És la cooperació de tots els ciutadans la que farà que aquesta resposta sigui completa», ha subratllat el metge etíop, que ha subratllat que tots els individus «han de protegir-se a si mateix per protegir als altres».