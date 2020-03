Científics australians descobreixen la defensa immunològica davant el coronavirus

Un grup de científics australians ha descobert com el sistema immunològic combat el Covid-19, una informació que podria resultar de vital importància per trobar una vacuna contra el nou coronavirus, la pandèmia del qual ja s'ha estès a 162 països. En un article publicat a la revista científica Nature Medicine, un equip d'investigadors de l'Institut d'Infecció i Immunitat Peter Doherty, de la Universitat de Melbourne, assegura que la reacció del sistema immunològic contra el Covid-19 és similar a la que presenta contra la grip.

«El nostre estudi proporciona contribucions noves al coneixement de l'amplitud i la cinètica de les respostes del sistema immunològic durant un cas no sever de Covid-19», estableix el document. Els científics van estudiar mostres de sang d'una pacient infectada amb el coronavirus de 47 anys que havia viatjat de la ciutat xinesa de Wuhan, origen de la pandèmia, a Austràlia, que no presentava patologies prèvies i que va ser posada en aïllament, on va aconseguir vèncer la malaltia 13 dies després d'haver-la contret.



Poca informació

Ja que el coronavirus ha aparegut recentment, els experts encara tenen poca informació sobre el seu comportament i com el cos humà reacciona contra ell, però el descobriment de l'equip australià podria servir per facilitar enormement com combatre'l.

«Aquesta informació ens permetrà avaluar qualsevol candidat a ser vacunat, ja que en un món ideal la vacuna hauria d'imitar la resposta immunològica del nostre cos», va assenyalar Katherine Kedzierska, cap de l'equip d'investigació. Kedzierska va afegir que les cèl·lules que han vist «sorgir» just abans de la recuperació de la pacient són les mateixes que combaten la grip.