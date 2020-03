Sanitat preveu desplegar entre dijous i divendres els tests ràpids per fer la prova a tothom amb símptomes

El Ministeri de Sanitat treballa per desplegar entre dijous i divendres tests ràpids que permetin recuperar la pràctica de fer la prova a tothom que tingui símptomes de coronavirus. Així ho ha explicat el director del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simon, qui ha concretat que això farà incrementar els casos lleus però que, en xifres absolutes, no té perquè comportar un augment de casos greus ja que a aquests ja se'ls fa la prova. D'altra banda, també ha apuntat que "en els propers dies" hi ha d'haver "suficients" equips de protecció individuals per als professionals sanitaris, després de reconèixer "problemes" d'abastiment en alguns centres.

Pel que fa a les proves, Simon ha explicat que arribaran "en quantitats molt importants progressivament" i que primer han de ser validades al Centre Nacional d'Epidemiologia. Ha explicat que l'atenció primària juga un "rol vital" en l'aplicació d'aquests tests en persones que estan seguiment domiciliari i permetrà solucionar el retard en les proves.

Pel que fa a l'efecte sobre les xifres, ha reconegut no tenir clar quant poden augmentar els casos confirmats i el que es farà és que els primers tests que arribin s'utilitzaran en una mostra prou significativa com per "valorar la transmissió" en comunitat i veure com de disseminada està. Així, ha afirmat que no s'espera una allau de casos greus i ha puntualitzat que si s'incrementa el nombre total de casos, el percentatge de greus es reduirà. Per això, caldrà "interpretar amb cura les xifres percentuals" i s'haurà d'explicar "amb cura" l'increment de positius en les avaluacions diàries que fa Sanitat.

Sobre els equips de protecció, ha assegurat que s'estan solucionant els problemes d'abastiment dels equips de protecció per als sanitaris i s'està "aconseguint mantenir l'abastiment", tot i que amb situacions de "tensió" que es van resolent dia a dia. L'arriba del nou equip ha de permetre evitar aquestes situacions.

En aquest sentit, Sanitat està recollint tot el material disponibles i necessari i l'està redistribuint entre les comunitats autònomes "de la manera mes justa possible".

Vacunes a llarg termini

D'altra banda, Simon ha volgut rebaixar les expectatives sobre la possibilitat de tenir una vacuna contra el coronavirus ja que, tot i que ha explicat que hi ha investigacions iniciades o fins i tot avançades arreu del món, encara no s'està en l'estadi de disposar d'aquesta per a l'ús normal en pacients. "Que existeixi una vacuna no implica que estigui disponible", ha declarat.

En aquest sentit, ha concretat que primer s'ha de garantir que la vacuna és segura per al pacient i s'ha de tenir una capacitat de producció suficient per abastir les necessitats globals. "Això comporta un període més ampli", ha declarat.