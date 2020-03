Alerten de l'augment de «medicines falses» i «cures miraculoses» contra el coronavirus a internet

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, ha alertat de l'augment de l'oferta de "medicines falses" i "cures miraculoses" contra el coronavirus a internet. "El nombre de cibercrims ha augmentat a la Unió Europea", ha constatat Von der Leyen, que ha remarcat que "els delinqüents s'estan aprofitant" de les "preocupacions" de la ciutadania sobre el covid-19. "Les nostres pors són la seva oportunitat de negoci", ha subratllat la presidenta de l'executiu europeu, que ha afegit que està treballant amb els governs dels estats i les agències europees per "mantenir la gent segura". En aquest sentit, Von der Leyen ha dit a la ciutadania que quan hi hagi una vacuna contra el covid-19 ho sabrà per "fonts fiables".

"Quan hi hagi una vacuna contra el coronavirus desenvolupada, els vostres governs i les institucions publiques en general ho anunciaran", ha dit la presidenta de la Comsisió, que ha afegit que estan treballant amb els governs dels estats i les agències per "mantenir els perillosos medicaments falsificats fora de circulació".