Carmen Calvo dona positiu en coronavirus a l'última prova

La vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, ha donat positiu en coronavirus a l'última prova practicada aquest dimarts. Calvo, que està ingressada per una infecció respiratòria des de diumenge, havia donar negatiu en proves anteriors però, segons els metges, els resultats no eren «concloents». Segons fonts de Moncloa, la vicepresidenta evoluciona favorablement i està rebent el tractament mèdic prescrit. Està ingressada a la clínica Ruber de Madrid, amb el protocol d'aïllament i quarantena. Calvo és la tercera ministra infectada per la malaltia juntament amb la d'Igualtat, Irene Montero i la de Política Territorial, Carolina Darias.