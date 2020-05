Denuncien dotze pilots per fer vols il·legals amb drons a Barcelona

La Guàrdia Civil ha denunciat dotze pilots per 35 vols il·legals amb drons a Barcelona durant el període de vigència de l'estat d'alarma. Entre els denunciats hi ha un home francès que des d'abans de la pandèmia fins ara ha realitzat fins a 52 vols no autoritzats.

La Guàrdia Civil ha informat que les denúncies han estat tramitades per l'equip «Pegaso», creat al desembre de 2019 i operatiu des del passat mes de febrer amb seu a l'aeroport Josep Tarradellas-el Prat.

Aquest grup, precisa la Guàrdia Civil, és l'encarregat de controlar, detectar i, si escau, inhibir els vols denominats «RPAS», sigles corresponents a «aeronaus pilotades per control remot», conegudes popularment com drons. Des de l'inici de la pandèmia, la Guàrdia Civil va detectar a dotze pilots amb vols no autoritzats, pel que van ser denunciats per incompliment de la normativa de seguretat aèria i contra la Llei de Seguretat.