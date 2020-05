La Unió Europea demana a la Xina que mantingui l'autonomia de Hong Kong

La Unió Europea va defensar ahir la preservació de l'«alt grau d'autonomia» que té Hong Kong després de la declaració d'una nova llei de seguretat per part de les autoritats xineses, que, segons temen els opositors, podria restringir les llibertats i la independència del territori. La llei prohibirà qualsevol activitat vinculada a la sedició, la secessió o el terrorisme i vetaria també la ingerència estrangera a Hong Kong, d'acord amb el text inicial que s'ha fet públic.

Per a l'oposició de Hong Kong, es tracta d'un pas més del Govern xinès en la restricció de les llibertats fonamentals del territori després que les autoritats locals intentessin, sense èxit, impulsar una llei d'extradició de detinguts a la Xina continental, origen de massives protestes l'any passat que s'han reactivat aquestes últimes setmanes.

«La Unió Europea té molt interès en la contínua estabilitat i prosperitat de Hong Kong sota el principi de Un país, dos sistemes, i atorga gran importància a la preservació de l'alt grau d'autonomia d'Hong Kong, en línia amb la Llei Fonamental i amb els compromisos internacionals, així com al respecte d'aquest principi», assenyala la declaració emesa per l'Alt representant de la Unió per a Afers exteriors, Josep Borrell.

Així mateix, «la UE considera que el debat democràtic, la consulta a les parts interessades clau i el respecte dels drets i llibertats protegits a Hong Kong representarien la millor manera de conducta amb l'adopció de la legislació de seguretat nacional». «La UE», conclou la nota, «continuarà seguint de prop l'evolució» dels esdeveniments.



Defensa governamental

Per la seva banda, la líder de Hong Kong, Carrie Lam, va prometre ahir donar «total suport» a la nova llei de seguretat imposada per Xina, alhora que garantia qeu no afectarà a les llibertats del territori. Al contrari del que diu l'oposició, Lam assegura que la llei busca assegurar als residents a Hong Kong i a inversors la protecció, i no el perjudici, dels seus drets. Així mateix, sosté que la nova legislació no soscavarà el principi d' Un país, dos sistemes de Hong Kong ni el seu alt grau d'autonomia. La líder hongkonesa va insistir que la normativa crearà un ambient estable al territori, sense l' «amenaça del terrorisme».

«També proporcionarà el millor sistema per a garantir la prosperitat i l'estabilitat a Hong Kong. No afectarà el sistema capitalista ni l'estat de dret, i no afectarà els interessos dels inversors estrangers que estan legalment protegits», va afirmar, segons declaracions recollides pel diari South China Morning Post.