El governador de Rio de Janeiro acusa Bolsonaro de persecució política

El governador de l'estat de Rio de Janeiro, Wilson Witzel, va acusar de persecució política el president del Brasil, l'ultradretà Jair Bolsonaro, després d'haver estat esquitxat per suposades irregularitats en la gestió de fons públics per combatre la pandèmia del coronavirus. El Palau de Laranjeiras, residència oficial del governador, va ser escorcollat per la Policia Federal, que investiga una xarxa de corrupció en el muntatge d'hospitals de campanya que involucra funcionaris de l'administració del sistema públic de salut de l'estat de Rio de Janeiro. Witzel, exjutge federal i qui va guanyar la Governació de Rio sota un discurs de «mà dura» contra la corrupció i la violència, va negar haver participat en algun esquema de corrupció relacionat amb la gestió per afrontar la COVID-19 i va acusar Bolsonaro d'estar darrere de l'operatiu que va dur a terme les violacions de domicili.