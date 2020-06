Sanitat no registra cap mort per covid-19 a Espanya per segon dia consecutiu

El Ministeri de Sanitat no ha registrat cap mort per coronavirus a tot Espanya per segon dia consecutiu i manté el total de defuncions en 27.127. Segons les dades del ministeri, que continua validant les xifres per corregir les sèries històriques, hi ha hagut 34 decessos en els últims set dies, 9 dels quals a Catalunya i 6 a Castella i Lleó. En relació al nombre de positius confirmats, Sanitat els xifra en 239.932, 304 més que ahir i en 137 els diagnosticats per la covid-19 el dia previ. D'aquests, 73 s'han produït a Madrid, 17 a Catalunya i 12 a Andalusia. En els últims set dies, hi ha hagut 243 hospitalitzacions i 11 ingressos en Unitats de Cures Intensives a tot Espanya.

Segons l'últim informe de Sanitat, hi ha hagut 2.589 diagnosticats a tot l'estat espanyol en els últims set dies i 6.264 en els darrers 14. Amb inici de símptomes durant la última setmana, n'hi ha hagut 247 i 955 han començat a tenir símptomes en els darrers 14 dies.

A Catalunya, el total de positius confirmats per proves se situa en 59.035, 17 dels quals diagnosticats el dia previ. 2.475 en els últims 14 dies i 896, en l'última setmana. En relació a la data d'inici de símptomes, 77 els han començat a tenir durant els darrers set dies i 332, en els últims 14.

Madrid és la comunitat amb més nous diagnosticats el dia previ (73) i Andalusia la tercera, amb 12. Hi ha quatre comunitats sense cap cas nou confirmat el dia anterior i n'hi ha deu més amb menys de cinc casos.

Pel que fa a les defuncions, Catalunya acumula des que va començar la pandèmia 5.587 morts, 9 dels quals durant l'última setmana. A Castella i Lleó n'hi ha hagut 6 i hi ha vuit comunitats que no ha registrat cap decés en els últims set dies.

En relació als ingressos en UCI, des que va començar la pandèmia n'hi ha hagut 11.413, 11 dels quals durant la última setmana. D'aquests, 4 s'han produït a Castella-la Manxa i 3 a Castella i Lleó. Hi ha tretze comunitats que no n'han registrat cap.

Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 123.974 hospitalitzacions, 243 en els últims set dies. D'aquetes, la majoria s'han produït a Madrid (73) i a Catalunya i Castella i Lleó, amb 38 cadascuna. Castella-la Manxa n'ha registrat 20, l'Aragó 12 i Andalusia, 10.