Brussel·les recomana obrir les fronteres internes a finals de juny

La gestió de les fronteres europees i la lliure circulació de persones dins de l'espai Schengen s'ha convertit en motiu de tensions entre els governs de la Unió Europea que tractaran aquest divendres, durant una reunió de ministres d'interior de la UE, de posar ordre a l' caos de dates i restriccions que imposen des que la pandèmia de coronavirus forcés el març passat a tancar els passos fronterers per evitar la propagació de virus.

A mitjans de maig, en el seu full de ruta per rellançar el turisme, Brussel·les ha advocat per començar a aixecar gradualment les restriccions. La comissària d'interior, Ylva Johansson, demanarà aquest divendres als governs de la UE que aixequin totes les restriccions per a finals de mes.

"Proposaré als Estats membres que aixequin tots els controls fronterers interns com més aviat millor i crec que una bona data hauria de ser finals de juny", ha explicat Johansson en una entrevista amb Euronews en què considera que la situació fa pensar que "hauríem aixecat totes les restriccions a les fronteres internes i els controls". Brussel·les basa la seva anàlisi la situació epidemiològica, que ha millorat en molts Estats membres on els ciutadans han assumit les recomanacions de distanciació social per lluitar contra la propagació de la Covid-19, així com en informes recents del Centre Europeu per al Control i Prevenció de malalties (ECDC) en els quals desaconsellen els tancaments de fronteres. "Tenint en compte tot això, al meu entendre, és hora de reobrir", sosté la comissària.

En el seu full de ruta presentat a mitjans de maig, la Comissió Europea ja va recomanar als governs de la Unió Europea una reobertura gradual de les fronteres internes, començant per aquelles situades en zones amb un perfil epidemiològic similar, amb un enfocament flexible, proporcionat i sense discriminació entre els ciutadans europeus. La coordinació, però, no sembla senzilla donat el puzle de dates i restriccions que imposen els diferents estats membres en funció d'origen dels viatgers.



Trencaclosques de decisions

Per exemple, Itàlia, un dels països més castigats per la pandèmia, va decidir reobrir les seves fronteres a tots els viatgers de la resta d'Europa el passat 3 de juny, en un intent per donar una empenta al sector del turisme. Àustria, però, ha eliminat les restriccions, inclosa l'obligació de quarantena, per a totes les persones procedents dels seus vuit països veïns -Alemanya, Suïssa, Eslovàquia, Eslovènia, República Txeca, Hongria i Liechtenstein, amb l'excepció d'Itàlia perquè "les xifres de la pandèmia no permeten fer aquest pas", deia aquesta setmana el ministre d'exteriors, Alexander Schallenberg.

També Croàcia ha obert les seves fronteres als ciutadans d'Alemanya i a nou països d'Europa central i de l'est. Molts d'aquests països, en els quals la incidència de virus és més baixa, han tancat acords bilaterals o regionals per possibilitar els moviments. És el cas d'Hongria, que ja ha aixecat les restriccions de viatge amb Sèrbia i Eslovènia, i de la República Txeca que ja permet el trànsit sense restriccions amb Eslovàquia i ampliarà la situació a un total de 20 països europeus, tots excepte per a les persones procedents d'Itàlia, França i el Regne Unit entre d'altres que s'han de sotmetre a un test o una quarentena



Obertures parcials el 15 de juny

El gruix dels Estats membres, en tot cas, permetran una certa lliure circulació a partir del 15 de juny encara que amb excepcions i limitacions. Grècia, un altre destí turístic per excel·lència a Europa, permetrà la lliure circulació tot i que els viatgers procedents de països considerats d'alt risc, com el Regne Unit o Espanya, s'han de sotmetre a un test de coronavirus en arribar i passar una quarantena en cas positiu. Una decisió semblant a la que ha adoptat Bulgària que permet entrar a tots els ciutadans europeus sense restriccions amb l'excepció dels procedents dels països més afectats com Espanya, Itàlia o el Regne Unit que estan obligats a passar una quarantena. També a Eslovènia, per exemple, s'exigeix ??una quarantena per a les persones procedents d'Itàlia.

Des del 15 de juny també reobriran les seves fronteres Bèlgica, sempre que hi hagi reciprocitat, i Holanda encara que només permetrà de moment els viatges amb una dotzena de països europeus -Bèlgica, Bulgària, Alemanya, Estònia, Itàlia, Croàcia, Letònia, Lituània, Luxemburg , Portugal, Eslovènia i República txeca- a la qual espera que altres destinacions actuïn amb reciprocitat i permetin l'entrada de ciutadans holandesos. En tot cas, i tal com recomana la Comissió Europea en les seves orientacions, el Govern holandès té intenció de permetre l'entrada sense limitacions de tots els països amb un perfil epidemiològic similar. Els viatgers procedents de Suècia i el Regne Unit hauran de mantenir una quarantena de dues setmanes si decideixen viatjar a Holanda.

A més de la situació de les fronteres interiors de l'espai de lliure circulació Schengen els ministres d'interior també abordaran la pròrroga o no de la prohibició d'entrada als ciutadans de tercers països que expira aquest pròxim 15 de juny.



· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus