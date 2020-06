Més de 2 anys de presó per a un inspector dels Mossos per colpejar manifestants el 2011

L'Audiència de Barcelona va condemnar ahir a dos anys i quatre mesos de presó i a suspensió de càrrec públic l'inspector dels Mossos d'Esquadra Jordi Arasa per les càrregues policials a l'acampada d'«indignats» a la plaça Catalunya de Barcelona, el 27 de maig del 2011. Nou anys després d'unes imatges d'excés policial que van donar la volta al món, el tribunal ha conclòs que no estaven «justificats en cap cas» els cops de porra als «indignats» que, asseguts a terra «en actitud absolutament pacífica i fins i tot amb les mans aixecades fent el gest de la pau», intentaven impedir el desallotjament de l'acampada.

Arasa, que el 2011 era sotsinspector i després va ser ascendit a inspector i cap de recursos operatius dels Mossos, ja va ser condemnat el 2014 per l'Audiència de Barcelona per una falta de lesions per colpejar en aquell mateix desallotjament qui després seria diputat de la CUP David Fernàndez.

La secció tercera de l'Audiència de Barcelona condemna ara l'inspector per dos delictes de lesions a dos manifestants, als quals haurà d'indemnitzar, juntament amb dos «indignats» colpejats, amb un total de 1.500 euros, dels quals respondrà subsidiàriament la Generalitat.

La sala conclou que l'ordre d'usar la força en l'acampada «no era necessària, ni en abstracte ni en concret», ja que els indignats «tenien una actitud pacífica absolutament, no hi va haver cap acte de violència, no hi va haver cap objecte llançat als agents, no calia carregar contra ells»".

Amb la seva sentència, l'Audiència tanca una investigació que es va iniciar el 2011 i que va posar en el punt de mira els antiavalots dels Mossos malgrat que el Govern d'Artur Mas, amb Felip Puig al capdavant de la conselleria d'Interior, va fer pinya amb la seva policia. Aquest i altres episodis relacionat amb la policia autonòmica han generat importants tensions entre JxCat i ERC relacionades amb la gestió i control dels Mossos d'Esquadra.