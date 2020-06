Tanquen l'accés a quatre platges de Barcelona per haver superat l'ocupació de més del 80%

Ja són quatre les platges de Barcelona amb una ocupació de més del 80% aquest dissabte a la tarda. Cap a les 17 hores s'havia tancat l'accés a les de Nova Icària i Bogatell, però també s'ha hagut de fer a les de Llevant i Mar Bella. La quantitat de gent que s'hi aplega fa impossible mantenir les distàncies de seguretat. La Guàrdia Urbana i els informadors desplegats a la sorra estan fent que els banyistes es redistribueixin perquè es puguin mantenir les distàncies. Aquest migdia s'han pogut veure imatges poc usuals el mes de juny en platges habitualment concorregudes, com la Barceloneta o Sant Miquel, ara lliures de turistes. Cap de les platges de la ciutat ha arribat a nivells límit durant el matí, però sí a la tarda.

Els barcelonins gaudeixen aquest dissabte de les platges de la ciutat per prendre el sol i banyar-se coincidint amb el primer cap de setmana de fase 2. Missatges per megafonia, cartells i algun informador recorden als usuaris que cal mantenir mesures de seguretat, com ara mantenir una distància de dos metres entre grups.

Per evitar aglomeracions, l'Ajuntament de Barcelona recomana consultar l'ocupació de les platges al web municipal abans de fer el desplaçament. A mitja tarda, per exemple, el web indica que hi ha quatre platges amb un aforament per sobre del 80%: Nova Icària, Bogatell, Mar Bella i Llevant. N'hi ha quatre més amb ocupació alta (entre el 60 i el 80%): Sant Sebastià, Sant Miquel Barceloneta i Nova Mar Bella. La del Somorrostro té una ocupació normal, mentre que la del Fòrum el té baix perquè el bany està prohibit.

Aquesta setmana l'Ajuntament va instal·lar els 18 videosensors que permeten calcular l'ocupació de les platges i també s'han desplegat alguns informadors, encarregats d'acompanyar la ciutadania perquè la distribució a la sorra permeti mantenir les distàncies entre persones o grups.