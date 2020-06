El BCE reconeix que l'Euro no ha assolit tot el seu potencial

L'euro no ha assolit el seu potencial global ni els privilegis inherents a la segona moneda mundial en importància s'han compartit de manera uniforme entre els membres de la zona euro, segons assenyala el representant italià al directori del Banc Central Europero (BCE), Fabio Panetta, que insta a una combinació de polítiques fiscals i monetàries que impulsaran el paper de la moneda comuna i els beneficis derivats per als membres de l'eurozona.

«L'ús internacional de la moneda s'ha estancat en l'última dècada, i no tots els països de l'eurozona s'han beneficiat del 'privilegi' d'uns menors costos d'endeutament en els mercats mundials de capital, especialment en temps de major aversió al risc», sosté el banquer en un article publicat a 'Financial Times'.

En aquest sentit, Panetta sosté que la zona del euro es caracteritza per la segmentació de mercat i un subministrament limitat del que els inversors perceben com a actius segurs, de manera que, quan es produeixen sacsejades, el seu impacte se sent de manera asimètrica.

D'aquesta manera, la distribució dels beneficis relacionats amb el paper internacional de l'euro està esbiaixada en favor dels pocs països de la zona euro que emeten aquests actius segurs, el que contribueix, no només a exacerbar les vulnerabilitats causades per l'absència d'integració fiscal a l'eurozona, sinó que redueix la posició global de la moneda única.

«El paper internacional de l'euro només creixerà si podem compartir millor el seu privilegi», defensa l'italià, per a qui és necessari que Europa proporcioni instruments comuns que generin actius segurs per a tots els membres en temps de crisi, assegurant així que les reaccions fiscals necessàries no generin més inestabilitat i fragmentació.



Fons de recuperació

Referent a això, Panetta afirma que el fons de recuperació proposat per Brussel·les és un «excel·lent exemple de com fer aix», en proporcionar una resposta fiscal europea contundent a la crisi del Covid-19 i permetent als inversors a el mateix temps obtenir exposició a la zona de l'euro a través de l'emissió de bons necessària per a dotar el fons sense exacerbar la divergència entre els emissors nacionals.

Si volem canviar realment les percepcions de l'euro, els inversors hauran d'estar segurs que aquest tipus d'acció sempre es pot esperar en temps de gran necessitat.

Així mateix, per a impulsar el paper internacional de l'euro, Panetta assenyala la tasca a exercir per la política monetària pel que fa a la confiança en el suport del banc central a una moneda global per salvaguardar les condicions de liquiditat en el sistema financer i evitar la seva enduriment procíclic durant les crisis.