Torra recusa deu membres del Suprem que han de revisar la seva condemna

La defensa del president de la Generalitat, Quim Torra, ha recusat deu magistrats de la Sala Penal del Tribunal Suprem als quals atribueix «falta d'imparcialitat» per revisar la condemna a un any i mig d'inhabilitació que li va imposar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un delicte de desobediència. Paral·lelament, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat la petició de recusació presentada pel president de la Generalitat contra tres magistrats de l'alt tribunal català. Torra els va recusar en la nova causa oberta contra ell per desobediència en no despenjar inicialment una pancarta a favor dels polítics presos del Palau de la Generalitat. El president al·lega que els tres magistrats ja van participar en la causa anterior per uns fets gairebé idèntics i pels quals el tribunal el va condemnar.

Per part seva, la consellera i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, va destacar que «no li consta» que Torra hagi parlat amb el vicepresident Pere Aragonès de les eleccions, però va remarcar que és potestat del cap de govern decidir si pacta amb ERC la data dels comicis. Si bé ERC va instar dilluns JxCat a acordar una estratègia unitària per al calendari dels propers mesos, Budó va insistir en què, de moment, no està sobre la taula la convocatòria electoral.