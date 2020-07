Veneçuela expulsarà l'ambaixadora de la UE per les darreres sancions

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, va anunciar ahir la seva decisió d'expulsar del país l'ambaixadora de la Unió Europea (UE), Isabel Brilhante Pedrosa, en les properes 72 hores. «He decidit donar-li 72 hores a l'ambaixadora de la UE a Caracas perquè abandoni el nostre país», va explicar el mandatari durant un acte de lliurament de reconeixement a periodistes.

Maduro va respondre així a les sancions que va imposar dilluns la UE a onze funcionaris veneçolans pel seu paper en els que considera actes i decisions contra la democràcia i l'Estat de dret al país caribeny. «Li deixarem un avió perquè se'n vagi. Ordenarem les nostres coses amb la UE. Si no ens estimen que se'n vagin, si no respecten Veneçuela, que se'n vagin. A Veneçuela cal respectar-la en la seva integritat, com a nació, com a institució», va assenyalar el president del país caribeny.

El mandatari va acusar l'ambaixador espanyol a Veneçuela, Jesús Silva, de donar suport als plans opositors liderats per Leopoldo López, qui està com a hoste a la residència diplomàtica des de l'1 de maig de 2019, després de trencar l'arrest domiciliari en el qual es trobava des de 2017. El president veneçolà va dir que el Govern es reserva accions diplomàtiques contra l'ambaixador per la seva suposada complicitat amb l'oposició per deposar la revolució bolivariana. «Esperin notícies en les pròximes hores», va afegir.

Silva és ambaixador d'Espanya a Veneçuela des de març de 2017 i ja va ser expulsat del país al gener de 2018 després que Maduro el declarés persona no grata. Tres mesos després, el diplomàtic va tornar al país caribeny.

Per part seva, la Unió Europea (UE) va demanar a les autoritats veneçolanes que revoquin la seva decisió d'expulsar l'ambaixadora comunitària, quelcom que només comportaria un «major aïllament internacional» a Caracas.

«La UE condemna fermament aquesta decisió i lamenta profundament el major aïllament internacional que es produirà. Demanem que es revoqui aquesta decisió», va assenyalar l'alt representant de la Unió Europea per a la Política Exterior, Josep Borrell, en un comunicat.



«Profunda crisi política»

«La profunda crisi política i socioeconòmica que Veneçuela està experimentant actualment només es pot afrontar a través d'una solució pacífica i negociada entre els veneçolans», va afegir Borrell. L'alt representant va afegir que «aquesta solució s'ha de basar en eleccions creïbles, el reconeixement i el respecte de el paper i la independència de totes les institucions elegides democràticament», va explicar l'alt representant.