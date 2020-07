Pamplona limita l'accés al nucli antic pels Sanfermines

Pamplona ha implementat mesures per evitar aglomeracions avui que haurien d'haver començat els Sanfermines 2020, suspesos per la pandèmia de la COVID-19. L'Ajuntament de la ciutat ha demanat reiteradament «prudència» i «responsabilitat» a la ciutadania i ha demanat esperar a 2021 per poder celebrar les festes. És per això que no s'ha organitzat cap acte festiu, ni per part del consistori ni per part de les penyes, que romandran tancades al públic. No obstant això, s'han instal·lat controls d'aforament a les zones del nucli antic que tenen més establiments d'hostaleria.

En total, l'Ajuntament ha habilitat 14 punts de control a les entrades i sortides dels carrers de Jarauta, San Nicolás, Pozoblanco-Comedias, Estafeta-Espoz y Mina, Calderería, així com a la plaça Consistorial, a la del Castell i a la de la Navarrería. A més, al nucli antic i al seu entorn no es podran fer àpats a la via pública, on treure taules està prohibit. Tampoc no es poden fer servir altaveus i, de fet, s'ha recomanat als establiments que tant avui com demà no posin cançons típiques dels Sanfermines.